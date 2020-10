Coronavirus, in Lombardia crescono ancora i contagi (+2.664), 13 i morti. Preoccupazione per i ricoveri in terapia intensiva (+25) (Di sabato 17 ottobre 2020) Il bollettino del 17 ottobre Continuano a salire i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia. Oggi, infatti, se ne registrano +2.664 mentre ieri +2.419. Il totale è di 123.794 contagi dall’inizio della pandemia. Le vittime sono +13 mentre ieri +7 per un totale di 17.057 decessi. I guariti e i dimessi sono 85.112 (+154). In terapia intensiva vengono segnalati 96 pazienti (+25 rispetto a ieri quando era stato registrato un lieve calo, ovvero -1) mentre i ricoveri ordinari sono 943 (+109). Ieri erano 834. Gli attualmente positivi sono 21.625 (+2.497), in isolamento domiciliare ci sono ancora 20.586 persone (+2.363). L’incremento di tamponi in 24 ore è stato di +29.053 contro i +30.587 di ieri per un totale di 2.471.303 tamponi eseguiti ... Leggi su open.online (Di sabato 17 ottobre 2020) Il bollettino del 17 ottobre Continuano a salire i nuovi casi diin. Oggi, infatti, se ne registrano +2.664 mentre ieri +2.419. Il totale è di 123.794dall’inizio della pandemia. Le vittime sono +13 mentre ieri +7 per un totale di 17.057 decessi. I guariti e i dimessi sono 85.112 (+154). Invengono segnalati 96 pazienti (+25 rispetto a ieri quando era stato registrato un lieve calo, ovvero -1) mentre iordinari sono 943 (+109). Ieri erano 834. Gli attualmente positivi sono 21.625 (+2.497), in isolamento domiciliare ci sono20.586 persone (+2.363). L’incremento di tamponi in 24 ore è stato di +29.053 contro i +30.587 di ieri per un totale di 2.471.303 tamponi eseguiti ...

