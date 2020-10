Catanzaro, un esercente sfida le regole: “Riapro dopo mezzanotte, il Dpcm lo consente” (Di sabato 17 ottobre 2020) Un post su Facebook da parte del gestore di un locale di Catanzaro fa parecchio discutere. Ha chiuso la sua attività a mezzanotte, come prevede il nuovo Dpcm, salvo poi riaprirlo un quarto d’ora dopo. Un caso destinato a far discutere, ma che potrebbe portare a un clamoroso vizio di forma nel nuovo Dpcm. È … L'articolo Catanzaro, un esercente sfida le regole: “Riapro dopo mezzanotte, il Dpcm lo consente” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 17 ottobre 2020) Un post su Facebook da parte del gestore di un locale difa parecchio discutere. Ha chiuso la sua attività a, come prevede il nuovo, salvo poi riaprirlo un quarto d’ora. Un caso destinato a far discutere, ma che potrebbe portare a un clamoroso vizio di forma nel nuovo. È … L'articolo, unle: “Riapro, illo consente” proviene da www.meteoweek.com.

Un post su Facebook da parte del gestore di un locale di Catanzaro fa parecchio discutere. Ha chiuso la sua attività a mezzanotte, come prevede il nuovo Dpcm, salvo poi riaprirlo un quarto d’ora dopo.

Catanzaro: commerciante chiude a mezzanotte e riapre dopo quindici minuti: «Applico il Dpcm»

Ha dell’incredibile quello che è accaduto nelle scorse notte nel quartiere marinaro del capoluogo calabrese. Si tratta di un buco normativo?

Un post su Facebook da parte del gestore di un locale di Catanzaro fa parecchio discutere. Ha chiuso la sua attività a mezzanotte, come prevede il nuovo Dpcm, salvo poi riaprirlo un quarto d'ora dopo. Ha dell'incredibile quello che è accaduto nelle scorse notte nel quartiere marinaro del capoluogo calabrese. Si tratta di un buco normativo?