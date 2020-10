Assassin’s Creed: Valhalla è entrato in fase gold (Di sabato 17 ottobre 2020) Con un tweet sul profilo ufficiale del gioco, Ubisoft ci informa che Assassin’s Creed: Valhalla è ormai entrato in fase gold A meno di un mese di distanza dalla sua data di pubblicazione, Assassin’s Creed: Valhalla è entrato in fase gold. Ciò significa che il titolo è ormai stato completato e il suo sviluppo, almeno per quanto riguarda i suoi contenuti principali, può dirsi concluso. Ora la software house francese dovrà pensare alla distribuzione delle sue copie fisiche. Assassin’s Creed: Valhalla è in fase gold e si prepara ad arrivare nei negozi Il fatto che Assassin’s ... Leggi su tuttotek (Di sabato 17 ottobre 2020) Con un tweet sul profilo ufficiale del gioco, Ubisoft ci informa che Assassin’sè ormaiinA meno di un mese di distanza dalla sua data di pubblicazione, Assassin’sin. Ciò significa che il titolo è ormai stato completato e il suo sviluppo, almeno per quanto riguarda i suoi contenuti principali, può dirsi concluso. Ora la software house francese dovrà pensare alla distribuzione delle sue copie fisiche. Assassin’sè ine si prepara ad arrivare nei negozi Il fatto che Assassin’s ...

