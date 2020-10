Antonella Elia scatenata in diretta al Gf Vip | non si trattiene | “Sei una coatta”

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 17 ottobre 2020) Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, 16 ottobre, non sono mancate scintille tra i concorrenti, ma non solo. Infatti, dopo le esternazioni fatte da Guenda Goria in confessionale contro il cosiddetto ‘branco’ e l’acceso confronto che ha avuto con Matilde Brandi, ancheci ha tenuto a dire la sua, in qualità di opinionista. Ma sembra che la showgirl non abbia risparmiato proprio nessun concorrente dalle sue ‘sentenze’. Vediamo meglio cos’è successo.contro tutti: “Matilde una coatta, Enock un comodino”sembra non abbia risparmiato proprio nessuno dalle sue critiche durante l’ultima. La showgirl ha iniziato ...