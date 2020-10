Trasporto pubblico sostenibile, siglata l’intesa tra ENEL e ASSTRA (Di venerdì 16 ottobre 2020) (Teleborsa) – Rendere più sostenibile il Trasporto pubblico locale, contribuire a ridurre le emissioni delle linee urbane ed extraurbane e migliorare la qualità del servizio ai cittadini. Questi gli obiettivi del protocollo d’intesa firmato da ENEL X, la business line globale di ENEL dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi e soluzioni digitali, e ASSTRA – Associazione Trasporti, l’associazione che riunisce circa 140 aziende del Trasporto pubblico locale. Il protocollo – spiega ENEL in una nota – prevede una serie di attività finalizzate alla promozione della mobilità sostenibile nelle città italiane. Si va dallo sviluppo di nuovi modelli di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 ottobre 2020) (Teleborsa) – Rendere piùillocale, contribuire a ridurre le emissioni delle linee urbane ed extraurbane e migliorare la qualità del servizio ai cittadini. Questi gli obiettivi del protocollo d’intesa firmato daX, la business line globale didedicata allo sviluppo di prodotti innovativi e soluzioni digitali, e– Associazione Trasporti, l’associazione che riunisce circa 140 aziende dellocale. Il protocollo – spiegain una nota – prevede una serie di attività finalizzate alla promozione della mobilitànelle città italiane. Si va dallo sviluppo di nuovi modelli di ...

pfmajorino : Il 29 agosto #Fontana parlava di riapertura degli stadi. Nel frattempo non faceva niente di serio per aiutare i Com… - AzzolinaLucia : L’uso complementare della didattica digitale per le scuole superiori è già realtà e ha permesso non solo di garanti… - CarloStagnaro : Il governo sta mettendo vagonate di soldi ovunque, tranne che dove gli assembramenti avvengono di più e sono più di… - Ginorossi1967 : @myrtamerlino Tenerle aperte per i più piccoli o minorenni è una cosa...per i più grandi stare a casa è possibile .… - labenny_33 : Ho più mascherine chirurgiche che capelli in testa. Arrivano a scuola puntuali,abbondanti,ben distribuite a docenti… -