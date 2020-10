Tom Cruise a Roma, disagi per il Policlinico Umberto I (Di venerdì 16 ottobre 2020) È una vergogna, la gente sta per morire e loro fanno film»: è la voce sdegnata di un medico del Policlinico Umberto I di Roma. «Non riesco nemmeno a passare per andare nel mio studio», mi dice. E sono tanti i malumori all’interno dell’ospedale tra medici, infermieri, ausiliari e, ovviamente, pazienti. Ma facciamo un passo indietro. A Roma è arrivato Tom Cruise con il regista Christopher McQuarrie, la bella Hayley Atwell e tutta la troupe con una quarantina di mezzi della produzione al seguito: hanno scelto la Capitale per girare l’ultimo capitolo (o quantomeno, molte scene) di Mission Impossible, numero sette. E i Romani se ne sono accorti perché oltre al traffico abituale, le buche e tutte le difficoltà di chi deve ... Leggi su aciclico (Di venerdì 16 ottobre 2020) È una vergogna, la gente sta per morire e loro fanno film»: è la voce sdegnata di un medico delI di. «Non riesco nemmeno a passare per andare nel mio studio», mi dice. E sono tanti i malumori all’interno dell’ospedale tra medici, infermieri, ausiliari e, ovviamente, pazienti. Ma facciamo un passo indietro. Aè arrivato Tomcon il regista Christopher McQuarrie, la bella Hayley Atwell e tutta la troupe con una quarantina di mezzi della produzione al seguito: hanno scelto la Capitale per girare l’ultimo capitolo (o quantomeno, molte scene) di Mission Impossible, numero sette. E ini se ne sono accorti perché oltre al traffico abituale, le buche e tutte le difficoltà di chi deve ...

È una vergogna, la gente sta per morire e loro fanno film»: è la voce sdegnata di un medico del Policlinico Umberto I di ...

Tom Cruise e la troupe di Mission:Impossible 7 hanno caparbiamente ripreso a girare per essere nelle sale prima possibile: la lavorazione del film è stata rallentata da una serie di circostanze sfavor ...

