Superbike oggi | GP Portogallo 2020 | orari prove libere | tv | streaming | programma

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Tutto è pronto dal circuito dell’Estoril per le ultimedel Mondiale. La storica pista portoghese accoglie l’ultimo atto della sfida tra i britannici Jonathan Rea e Scott Redding. Il primo dei due è il leader del campionato e si appresta a confermarsi campione con la sua Kawasaki. Il #1 del gruppo non è riuscito a chiudere matematicamente la lotta per il titolo nella tappa francese di Magny-Cours, round in cui ha colto la vittoria in gara-1 e nella superpole race. Redding, alfiere di casa Ducati, sbarca incon 59 punti da recuperare Leodierne saranno visibili in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Collection (canale 205). SkyGo e NowTV trasmetteranno le immagini in diretta ...