Strage Solfatara | chieste le condanne

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I sostituti procuratori Anna Frasca e Giuliana Giuliano della Procura di Napoli, al termine della requisitoria per il processo sulla cosiddetta “tragedia della” dove morirono coniugi e figlio, avvenuta il 12 settembre 2017 nel noto sito naturalistico che si trova in un vulcano attivo a Pozzuoli (Napoli), ha chiesto leper gli imputati. Sei anni di reclusione per Giorgio Angarano, 72 anni, legale rappresentante della “Vulcanosrl” e 5 anni e 4 mesi di reclusione per i suoi cinque soci: Maria Angarano, 74 anni, Maria Di Salvo, 70 anni, l’omonima di quest’ultima Maria Di Salvo, 40 anni, Annarita Letizia, 70 anni, di Pozzuoli, e Francesco Di Salvo, 44 anni, di Napoli. Queste le ridel pm L’accusa ha ...