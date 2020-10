“Sei una pagliaccia!”. Volano stracci tra gli ospiti di ‘Pomeriggio 5’. Barbara D’Urso resta di sasso (Di venerdì 16 ottobre 2020) Caos totale durante la puntata di ‘Pomeriggio Cinque’. Non è stato facile per Barbara D’Urso mantenere il controllo della situazione a causa di un furibondo litigio in studio, con protagonisti due importanti volti noti. Stiamo parlando di Guendalina Tavassi e di Cristian Imparato, che si sono insultati in diretta televisiva. Non è la prima volta che i due abbiano avuto problemi, ma stavolta probabilmente è stato raggiunto l’apice dello scontro e Carmelita è rimasta sbigottita. La donna ha accusato il cantante di essere ricorso alla chirurgia estetica, infatti secondo lei si sarebbe rifatto le labbra. Ma l’artista ha smentito categoricamente questo intervento ed ha ribattuto dicendo che è l’influencer ad essersi rifatta. L’argomento è uscito fuori proprio perché nella trasmissione ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) Caos totale durante la puntata di ‘Pomeriggio Cinque’. Non è stato facile perD’Urso mantenere il controllo della situazione a causa di un furibondo litigio in studio, con protagonisti due importanti volti noti. Stiamo parlando di Guendalina Tavassi e di Cristian Imparato, che si sono insultati in diretta televisiva. Non è la prima volta che i due abbiano avuto problemi, ma stavolta probabilmente è stato raggiunto l’apice dello scontro e Carmelita è rimasta sbigottita. La donna ha accusato il cantante di essere ricorso alla chirurgia estetica, infatti secondo lei si sarebbe rifatto le labbra. Ma l’artista ha smentito categoricamente questo intervento ed ha ribattuto dicendo che è l’influencer ad essersi rifatta. L’argomento è uscito fuori proprio perché nella trasmissione ...

