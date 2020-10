Scuole chiuse in Campania? Per De Luca è una «notizia sbagliata» – Il video (Di venerdì 16 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 16 ottobre (Italia/Mondo)Vincenzo De Luca ha negato di aver chiuso le Scuole in Campania, accusando i media di aver diffuso una «notizia sbagliata». Il governatore, nel corso di una lunga diretta Facebook in cui, tra le altre cose, ha annunciato il coprifuoco in vista di Halloween, ha detto infatti che la decisione presa della Regione è un’altra: non già chiudere le Scuole, ma «fare didattica a distanza per 15 giorni per cercare di contenere l’onda di contagio». Cosa cambi – al di là della retorica – per le famiglie costrette a tenere i figli in casa, in particolare quelli più piccoli che dovrebbero andare all’asilo, difficile dirlo. Campania, la protesta ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 16 ottobre (Italia/Mondo)Vincenzo Deha negato di aver chiuso lein, accusando i media di aver diffuso una «». Il governatore, nel corso di una lunga diretta Facebook in cui, tra le altre cose, ha annunciato il coprifuoco in vista di Halloween, ha detto infatti che la decisione presa della Regione è un’altra: non già chiudere le, ma «fare didattica a distanza per 15 giorni per cercare di contenere l’onda di contagio». Cosa cambi – al di là della retorica – per le famiglie costrette a tenere i figli in casa, in particolare quelli più piccoli che dovrebbero andare all’asilo, difficile dirlo., la protesta ...

