Real Madrid | Zidane | “Allenare i blancos una grande responsabilità Mbappé e Haaland? Ho la mia idea”

Il Real Madrid si proietta alla sfida di campionato casalinga contro il Cadiz.I blancos al momento comandano la classifica della Liga con 10 punti all'attivo dopo quattro gare disputate, il Barcellona insegue con 7 punti conquistati però in tre gare. Il tecnico delle Merengues, Zinedine Zidane, intervenuto in conferenza stampa, ha glissato la domanda in merito a due potenziali futuri acquisti quali Mbappè e Haaland."Veniamo da tanti giorni senza i nazionali, ma ci sentiamo preparati. Vogliamo fare le cose nel migliore dei modi e so che sarò giudicato in ogni partita, ormai sono 20 anni che sono qui al Real Madrid. Mi godrò questo incarico fino all'ultimo giorno, allenare questa squadra per me è prima di tutto una ...

