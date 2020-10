Prende a calci il gatto e il video diventa virale "Non posso più uscire" (Di venerdì 16 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Due minorenni sono stati denunciati per maltrattamento su animali dopo aver postato un video sui social in cui uno dei due Prendeva a calci un gatto in strada Prende a calci un gatto in strada alla presenza di altri ragazzini, più o meno coetanei, mentre l'amico lo filma con lo smartphone. È l'orrore che emerge in un breve video, diventato virale su TiKTok, per il quale 2 minorenni della periferia di Napoli sono stati denunciati per maltrattamento su animali. A denunciare la violenza, costata la vita al piccolo randagio, è stato il Consigliere Regionale della Campania di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli con un post su Facebook che ha infiammato ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Due minorenni sono stati denunciati per maltrattamento su animali dopo aver postato unsui social in cui uno dei dueva aunin stradaunin strada alla presenza di altri ragazzini,; o meno coetanei, mentre l'amico lo filma con lo smartphone. È l'orrore che emerge in un brevetosu TiKTok, per il quale 2 minorenni della periferia di Napoli sono stati denunciati per maltrattamento su animali. A denunciare la violenza, costata la vita al piccolo randagio, è stato il Consigliere Regionale della Campania di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli con un post su Facebook che ha infiammato ...

