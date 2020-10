Padoan campione di conflitto di interessi

Leggi su panorama

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Già c'era da vergognarsi prima, quando Pier Carlosi era candidato a Siena, per un posto da deputato. Avendo salvato con i soldi pubblici la banca della città, da cui dipende l'economia dell'intera provincia toscana, l'economista prestato al Pd era in evidentedi. O meglio: l'interesse era precedente e con le elezioni semmai si passava all'incasso, riscuotendo un consenso ottenuto con i miliardi dello Stato. Ma poi l'onorevole Pier Carlo, ex Ministro dell'Economia dei Governi Renzi e Gentiloni, si è superato.