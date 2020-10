Operazione Delphis 2020 | un nuovo mare ci aspetta

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Prenderà il via domenica 18 ottobre l’, organizzata dall’associazione Battibaleno, con il patrocinio del Parlamento Europeo, della Città di Imperia, della Regione Liguria, della Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana, di Assonautica Italiana, della Federazione Italiana Vela. Gli organizzatori della manifestazione invitano i fortunati possessori di imbarcazioni e natanti, ma anche i ricercatori scientifici, i marinai e i pescatori di tutto il Mediterraneo, ad unirsi all’iniziativa ecologica alla flotta dell’. Unci, per essere al suo servizio, per andare all’incontro con i Cetacei, per sostenere la ricerca scientifica, per ripulirlo dai ...