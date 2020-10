‘Ndrangheta, i voti dei boss all’ex sindaco del paese di Malpensa: 5 indagati. “Eletto nel 2014 in cambio di un assessore gradito ai clan” (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Nel febbraio, marzo 2014, Peppino Falvo venne da me e mi disse che i De Novara mi avrebbero appoggiato nella campagna elettorale. Franco De Novara in cambio voleva che la figlia Francesca venisse nominata assessore. Loro, nel frattempo, avrebbero provveduto a farmi prendere dei voti“. Gli ingredienti della classica storia di ‘ndrangheta ci sono tutti: il clan che vuole controllare il territorio, il politico che fa da intermediario e il candidato sindaco che si affida ai voti della mafia per farsi eleggere. Questa volta, stando alle ricostruzioni degli inquirenti, è successo a Lonate Pozzolo, il paese di Malpensa nel Varesotto. A spiegare com’è andata è proprio il protagonista della vicenda: si tratta di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Nel febbraio, marzo, Peppino Falvo venne da me e mi disse che i De Novara mi avrebbero appoggiato nella campagna elettorale. Franco De Novara involeva che la figlia Francesca venisse nominata. Loro, nel frattempo, avrebbero provveduto a farmi prendere dei“. Gli ingredienti della classica storia di ‘ndrangheta ci sono tutti: il clan che vuole controllare il territorio, il politico che fa da intermediario e il candidatoche si affida aidella mafia per farsi eleggere. Questa volta, stando alle ricostruzioni degli inquirenti, è successo a Lonate Pozzolo, ildinel Varesotto. A spiegare com’è andata è proprio il protagonista della vicenda: si tratta di ...

