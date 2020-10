Nagorno-Karabakh, crimini di guerra in atto a Hadrut: la denuncia a TPI (Di venerdì 16 ottobre 2020) Esclusivo TPI – Radio Nagorno, notizie dal fronte: il rischio di crimini di guerra nel Nagorno-Karabakh conteso tra Armenia e Azerbaigian, denunciato da intellettuali e autorità locali, sembra concretizzarsi sempre di più. Due filmati, circolati nelle scorse ore su vari canali Telegram azeri e diventati virali sui social, mostrano la cattura di due prigionieri armeni da parte di forze fedeli a Baku nel sud dell’autoproclamata Repubblica dell’Artsakh e l’esecuzione sommaria degli stessi. Secondo un’analisi condotta da Bellingcat, “ci sono molti motivi per sospettare” che le terribili immagini divulgate online e definite false dal ministero della Difesa dell’Azerbaigian siano “autentiche”. Tuttavia, non ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Esclusivo TPI – Radio, notizie dal fronte: il rischio didinelconteso tra Armenia e Azerbaigian,to da intellettuali e autorità locali, sembra concretizzarsi sempre di più. Due filmati, circolati nelle scorse ore su vari canali Telegram azeri e diventati virali sui social, mostrano la cattura di due prigionieri armeni da parte di forze fedeli a Baku nel sud dell’autoproclamata Repubblica dell’Artsakh e l’esecuzione sommaria degli stessi. Secondo un’analisi condotta da Bellingcat, “ci sono molti motivi per sospettare” che le terribili immagini divulgate online e definite false dal ministero della Difesa dell’Azerbaigian siano “autentiche”. Tuttavia, non ...

