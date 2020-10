Milan, Galli: «Kjaer una sorpresa. Calhanoglu ora è un top» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Giovanni Galli ha parlato del Milan in vista del derby contro l’Inter Giovanni Galli, ex portiere del Milan, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dei rossoneri in vista del derby di sabato contro l’Inter. STABILITA – «Finalmente c’è una sensazione di stabilità, dopo 5- 6 anni di confusione. Oggi Elliott ha scelto una linea: ha dato fiducia a Maldini, ha una statura internazionale e conosce il calcio, e Massara, un bravo direttore. Se il club riconosce i suoi uomini e dà loro autorevolezza, lo stesso fa poi la squadra: sa a chi deve rendere conto ed è responsabilizzata. La conferma di Pioli è stata meritata: manca l’ultimo step, la consapevolezza da parte del gruppo di quanto davvero possa essere forte. Questo Milan ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Giovanniha parlato delin vista del derby contro l’Inter Giovanni, ex portiere del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dei rossoneri in vista del derby di sabato contro l’Inter. STABILITA – «Finalmente c’è una sensazione di stabilità, dopo 5- 6 anni di confusione. Oggi Elliott ha scelto una linea: ha dato fiducia a Maldini, ha una statura internazionale e conosce il calcio, e Massara, un bravo direttore. Se il club riconosce i suoi uomini e dà loro autorevolezza, lo stesso fa poi la squadra: sa a chi deve rendere conto ed è responsabilizzata. La conferma di Pioli è stata meritata: manca l’ultimo step, la consapevolezza da parte del gruppo di quanto davvero possa essere forte. Questo...

