Mattia | per studenti ipoudenti mascherine trasparenti

Roma – Cosi', in una nota, Eleonora Mattia, presidente della IX Commissione Pari opportunita' del Consiglio regionale del Lazio: "Ho depositato in Consiglio regionale una mozione, che presento con il sostegno del gruppo del Partito Democratico, per dotare gli istituti scolastici frequentati da studenti con disabilita' uditiva, i rispettivi docenti e gli alunni presenti in classe, di mascherine trasparenti o altro tipo di dispositivi di protezione individuale che mettano le alunne e gli alunni sordi nelle condizioni di avvalersi della lettura del labiale, a cui devono necessariamente ricorrere per la comprensione integrando cio' che e' percepito attraverso le protesi acustiche o gli impianti cocleari che indossano." Prosegue Eleonora Mattia: ...

