Lorella Cuccarini, sganciata la bomba sulla più amata dagli italiani: “Vuole tornare…” (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’intervista rilasciata da Lorella Cuccarini a Silvia Toffanin ha riacceso i riflettori sul divorzio professionale condito da tante polemiche con Alberto Matano. Il giornalista ha anche ricevuto il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia dopo le parole della “più amata dagli italiani” nello studio di Verissimo. Nella famosa lettera di addio a La Vita in diretta, la Cuccarini aveva velatamente parlato male di Matano: “L’ho detto all’ultimo momento perché c’erano stati dei segnali che mi facevano intendere che le cose stavano cambiando – ha spiegato Lorella a Verissimo – Invece, mi sono resa conto che, mentre di fronte a me c’era una persona che faceva il migliore amico, dietro le quinte si ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’intervista rilasciata daa Silvia Toffanin ha riacceso i riflettori sul divorzio professionale condito da tante polemiche con Alberto Matano. Il giornalista ha anche ricevuto il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia dopo le parole della “più” nello studio di Verissimo. Nella famosa lettera di addio a La Vita in diretta, laaveva velatamente parlato male di Matano: “L’ho detto all’ultimo momento perché c’erano stati dei segnali che mi facevano intendere che le cose stavano cambiando – ha spiegatoa Verissimo – Invece, mi sono resa conto che, mentre di fronte a me c’era una persona che faceva il migliore amico, dietro le quinte si ...

QuiMediaset_it : A #Verissimo tra gli ospiti di #silviatoffanin @canyaman1989 @LCuccarini @Gerry_Scotti ed @EzioGreggio Alle 16 su… - DobromirVasile : Quando la mia famiglia è arrivata in Italia dall'Unione Sovietica, una delle trasmissioni che guardavamo con più pi… - Danny_925 : RT @matteomancini83: Leggo tanti critici difendere a spada tratta Eleonora Daniele perché donna e professionista indiscussa della tv.Mi dom… - frances79154863 : Questa è la sinistra italiana: Se non la pensi come loro, ti distruggono. Solidarietà a Lorella Cuccarini! - zazoomblog : Lorella Cuccarini svelato il suo futuro: nuova “vita” per lei - #Lorella #Cuccarini #svelato #futuro: -