Grande Fratello | nuovo concorrente in arrivo | ecco Stefano Bettarini

Nelle prossime settimane entrerà nella casa del Grande Fratello, Stefano Bettarini: nuova partecipazione per l'ex marito di Simona Ventura Continuano senza sosta i colpi di scena per quanto riguarda la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Prossimo concorrente sarà Stefano Bettarini, l'ex marito della conduttrice Simone Ventura. L'ex giocatore ha già partecipato alla prima edizione

