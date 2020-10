“E’ necessario riprogrammare inizio delle lezioni scaglionando gli studenti” dice Fontanini

Leggi su udine20

(Di venerdì 16 ottobre 2020) “A Udine arrivano ogni giorno 12.000 studenti dalla provincia e sulle corriere al momento non è possibile garantire il distanziamento minimo di un metro. Per cercare di evitare di sospendere nuovamente lein presenza con la chiusurascuole saràstudiare al più presto una nuova programmazione del trasporto pubblico riservato agli studenti”, conclude.“Per alleggerire il trasporto pubblico locale ed evitare il sovraffollamento di autobus e corriere, limitando in questo modo la diffusione del coronavirus che negli ultimi giorni ha ripreso la sua corsa, èe urgentel’in modo scaglionato per gli studenti ...