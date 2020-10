È morta Veronica Franco | la cantante di 19 anni in sedia a rotelle che ha commosso Tu sì que vales

Leggi su limemagazine.eu

(Di venerdì 16 ottobre 2020) È, ladi 19inche haTu sì quenon ce l’ha fatta. Èa 19per una serie di complicazioni legate alla leucemia, contro la quale combatteva dal 2018. Il pubblico di Canale 5 l’aveva conosciuta sul palco di Tu sì que. Nella puntata andata in onda lo scorso 12 settembre,aveva emozionato la giuria cantando la sua Versione di ‘Hallelujah’. In quell’occasione, tra le lacrime aveva confessato: “Per me il palco è tutto”. Èa 19 ...