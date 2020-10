Disoccupato di Vicenza trova 35mila euro in un vecchio comodino e li restituisce (Di venerdì 16 ottobre 2020) Una piccola storia di onestà quella accaduta nel vicentino. Un cinquantanovenne ha trovato 35mila euro in un vecchio comodino e la reazione è stata diversa da quella che molti si aspetterebbero. L’uomo infatti ha subito denunciato il ritrovamento consegnando la cifra ai carabinieri. La storia è stata raccontata dal Giornale di Vicenza. Un gesto che fa onore, soprattutto se si considerano le condizioni economiche dell’uomo. Residente a Vicenza e Disoccupato, ogni tanto fa qualche lavoretto per andare avanti. Circa un anno fa ha sgomberato una casa su richiesta dei proprietari: insomma, l’ennesimo lavoretto. Aveva deciso di portare tutto in discarica, tranne quel comodino. ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) Una piccola storia di onestà quella accaduta nel vicentino. Un cinquantanovenne hatoin une la reazione è stata diversa da quella che molti si aspetterebbero. L’uomo infatti ha subito denunciato il rimento consegnando la cifra ai carabinieri. La storia è stata raccontata dal Giornale di. Un gesto che fa onore, soprattutto se si considerano le condizioni economiche dell’uomo. Residente a, ogni tanto fa qualche lavoretto per andare avanti. Circa un anno fa ha sgomberato una casa su richiesta dei proprietari: insomma, l’ennesimo lavoretto. Aveva deciso di portare tutto in discarica, tranne quel. ...

