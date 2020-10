Covid, Zampa: nessuno pensa a un lockdown ora, ce la possiamo fare (Di venerdì 16 ottobre 2020) 'In questo momento nessuno di noi sta pensando al lockdown del Paese, dobbiamo fare in modo che questo non avvenga. Ciò si può ottenere agendo sui comportamenti, meglio rinunciare ad una cena o andare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 ottobre 2020) 'In questo momentodi noi stando aldel Paese, dobbiamoin modo che questo non avvenga. Ciò si può ottenere agendo sui comportamenti, meglio rinunciare ad una cena o andare ...

la_staxy : RT @MediasetTgcom24: Covid, Zampa: nessuno pensa a un lockdown ora, ce la possiamo fare - Marilenapas : RT @RaiStudio24: Sandra Zampa (@szampa56), Sottosegr. alla #Salute, a #Studio24: il numero dei nuovi #contagi deve essere rapportato al num… - robreg1 : RT @RaiStudio24: Sandra Zampa (@szampa56), Sottosegr. alla Salute, a #Studio24: nessuno nel #Governo sta pensando al #lockdown, ma per evit… - tfabiani2 : RT @RaiStudio24: Sandra Zampa (@szampa56), Sottosegr. alla Salute, a #Studio24: nessuno nel #Governo sta pensando al #lockdown, ma per evit… - Marilenapas : RT @RaiStudio24: Sandra Zampa (@szampa56), Sottosegr. alla Salute, a #Studio24: nessuno nel #Governo sta pensando al #lockdown, ma per evit… -