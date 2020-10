Covid, terapie intensive in affanno. Ricciardi: 'Palestre e negozi chiusi nelle regioni con Rt superiore a 1' (Di venerdì 16 ottobre 2020) Anche se gran parte dei nuovi positivi da Covid-19 sono asintomatici, e i dati su ricoveri e malati gravi sembrano sotto controllo, in diverse regioni la tenuta delle terapie intensive è a rischio: è ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Anche se gran parte dei nuovi positivi da-19 sono asintomatici, e i dati su ricoveri e malati gravi sembrano sotto controllo, in diversela tenuta delleè a rischio: è ...

Adnkronos : #Covid, #Zangrillo: 'Problema non sono terapie intensive, lo dico da 6 mesi' - StefanoFassina : Populisti dall’alto: senza più giustificazioni economiche, con i Btp a 0,7% e la Tesoreria carica di liquidità, i p… - Corriere : Allerta terapie intensive, per 10 regioni rischio alto. Nuovo record in Germania: oltre... - ilblogdiAndy : RT @MediasetTgcom24: Covid, anestesisti terapie intensive a rischio in tutte le Regioni #covid - PazzoPerDomani : RT @FDebenedetti: I soldi c’erano ma #Arcuri neppure iniziato lavori terapie intensive.Certo, era occupato con le mascherine, i banchi a ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid terapie Covid: Veneto, +704 contagi e 7 vittime

VENEZIA, 16 OTT - Nuova fiammata dei positivi Covid in Veneto, che oggi registra 704 casi in più ... Continua a salire la pressione sugli ospedali e le terapie intensive: nei reparti non critici si ...

L'epidemia accelera e risale l'indice di contagio in Italia: in Fvg l'Rt è pari a 1,24

la seconda ondata di coronavirus sta investendo l’Italia, con i morti raddoppiati in un giorno da 43 a 83, altri 326 ricoverati in più nei reparti di medicina e 47 nelle terapie intensive.

VENEZIA, 16 OTT - Nuova fiammata dei positivi Covid in Veneto, che oggi registra 704 casi in più ... Continua a salire la pressione sugli ospedali e le terapie intensive: nei reparti non critici si ...la seconda ondata di coronavirus sta investendo l’Italia, con i morti raddoppiati in un giorno da 43 a 83, altri 326 ricoverati in più nei reparti di medicina e 47 nelle terapie intensive.