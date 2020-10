Covid: oltre 10mila casi in un giorno. 55 i morti (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ancora un incremento dei casi di Covid: sono 10.010 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati registrati 8804 contagiati. Diminuiscono i decessi: oggi ne sono stati registrati 55, mentre ieri le vittime accertate erano 83.Nuova fiammata dei positivi Covid in Veneto, che oggi registra 704 casi in più, e 7 vittime. Lo afferma il bollettino della Regione. Con i 600 contagi di ieri, si contano oltre 1.300 casi in 48 ore. Il dato degli infetti (compresi i guariti e i decessi) dall’inizio dell’epidemia sale a 34.277, quello dei morti a 2.244. Continua a salire la pressione sugli ospedali e le terapie intensive: nei reparti non critici si trovano 396 pazienti (+21), nelle rianimazioni 47 (+2). Quest’ultimo dato ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ancora un incremento deidi: sono 10.010 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati registrati 8804 contagiati. Diminuiscono i decessi: oggi ne sono stati registrati 55, mentre ieri le vittime accertate erano 83.Nuova fiammata dei positiviin Veneto, che oggi registra 704in più, e 7 vittime. Lo afferma il bollettino della Regione. Con i 600 contagi di ieri, si contano1.300in 48 ore. Il dato degli infetti (compresi i guariti e i decessi) dall’inizio dell’epidemia sale a 34.277, quello deia 2.244. Continua a salire la pressione sugli ospedali e le terapie intensive: nei reparti non critici si trovano 396 pazienti (+21), nelle rianimazioni 47 (+2). Quest’ultimo dato ...

