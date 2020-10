Coronavirus: entro gennaio 5 volte più morti che ad aprile (Di venerdì 16 ottobre 2020) La situazione di emergenza da Coronavirus sembra ormai in rapido peggioramento. Da una parte il resto d’Europa che fa i conti con una nuova potente ondata, dall’altra l’Italia con una curva di crescita sempre più preoccupante. Nel giro di una settimana i casi nel Paese sono cresciuti di quasi 1000 unità al giorno e nell’ultimo bollettino di ieri si sono registrati 8.804 nuovi casi da Coronavirus, 1.500 circa in più del giorno precedente. Covid-19 e seconda ondata Fin dall’inizio dell’epidemia da Covid-19 si era parlato di una probabile seconda ondata in autunno che, visti i dati in aumento, sembra stia arrivando. La curva dei contagi preoccupa tutti, “si assiste a un’accelerazione nell’evoluzione dell’epidemia, ormai entrata in una fase acuta con aumento ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) La situazione di emergenza dasembra ormai in rapido peggioramento. Da una parte il resto d’Europa che fa i conti con una nuova potente ondata, dall’altra l’Italia con una curva di crescita sempre più preoccupante. Nel giro di una settimana i casi nel Paese sono cresciuti di quasi 1000 unità al giorno e nell’ultimo bollettino di ieri si sono registrati 8.804 nuovi casi da, 1.500 circa in più del giorno precedente. Covid-19 e seconda ondata Fin dall’inizio dell’epidemia da Covid-19 si era parlato di una probabile seconda ondata in autunno che, visti i dati in aumento, sembra stia arrivando. La curva dei contagi preoccupa tutti, “si assiste a un’accelerazione nell’evoluzione dell’epidemia, ormai entrata in una fase acuta con aumento ...

PALERMO - «Entro oggi alla luce della valutazione sull'andamento epidemiologico ... per alcuni comuni e aree caratterizzate da un numero elevato di contagi da Coronavirus». Lo dice l’assessore ...

È dimostrato che il virus muore subito (entro un minuto) dopo una normale disinfezione a ... In caso di infezione da Covid-19 per loro il rischio di complicazioni è più alto. Chi ha molti contatti ...

PALERMO - «Entro oggi alla luce della valutazione sull'andamento epidemiologico ... per alcuni comuni e aree caratterizzate da un numero elevato di contagi da Coronavirus». Lo dice l'assessore ...