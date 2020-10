Chi è Dmitry Itskov, l’uomo che nel 2045 vuole renderci immortali (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dmitry Itskov è convito che l’uomo possa diventare immortale. Il miliardario ha fondato un’organizzazione, insieme a molti scienziati, per realizzare il sogno Dmitry Itskov è visto da molti come un… Questo articolo Chi è Dmitry Itskov, l’uomo che nel 2045 vuole renderci immortali è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 16 ottobre 2020)è convito che l’uomo possa diventare immortale. Il miliardario ha fondato un’organizzazione, insieme a molti scienziati, per realizzare il sognoè visto da molti come un… Questo articolo Chi è, l’uomo che nelè stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

I casi di Covid nel mondo hanno superato la soglia dei 38 milioni. Secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University sono 38.918.634 i contagi e 1.098.268 i decessi confermati dall’inizio della pa ...

Pashinyan: “Abbiamo le prove dell’invio di combattenti turchi dalla Siria al Nagorno Karabakh”

Il primo ministro armeno ha dichiarato a Sputnik di essere in possesso delle prove dell’invio di combattenti turchi in Nagorno Karabakh provenienti dalla Siria. L’Azerbaigian non è in grado di combatt ...

