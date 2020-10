Caso Juve-Napoli, l’ex-pm di Calciopoli: “Sentenza che farà giurisprudenza” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Intervistato a Radio Punto Nuovo, l’ex-pm ex pubblico ministero che indagò su Calciopoli, oggi al centro dello scandalo sulle procure, Luca Palamara, interviene per commentare il Caso di Juventus-Napoli. “Caso Juventus-Napoli? Mi sembra sia emerso che non è stata riconosciuta la causa di forza maggiore. Penso che in generale andasse fatta una valutazione a monte, in ogni Caso sarà comunque difficile trovare un vero punto di equilibrio rispetto al grave problema che la comunità mondiale sta vivendo. Ricorderete tutti che nel mese di Marzo – continua Palamara – quando si bloccò il campionato, ci si pose il problema della ripartenza, che ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Intervistato a Radio Punto Nuovo, l’ex-pm ex pubblico ministero che indagò su, oggi al centro dello scandalo sulle procure, Luca Palamara, interviene per commentare ildintus-. “ntus-? Mi sembra sia emerso che non è stata riconosciuta la causa di forza maggiore. Penso che in generale andasse fatta una valutazione a monte, in ognisarà comunque difficile trovare un vero punto di equilibrio rispetto al grave problema che la comunità mondiale sta vivendo. Ricorderete tutti che nel mese di Marzo – continua Palamara – quando si bloccò il campionato, ci si pose il problema della ripartenza, che ...

SkySport : Caso Ronaldo, la risposta di Andrea Agnelli - GermanoCroce : @Alfonsocavali13 @RafAuriemma @mattino5 Ma veramente vuoi ricordare i casi contro o pro la Juve? Tra quelli storici… - Maurizio62 : RT @solonapoli24: Dopo che una mandria di pecoroni hanno pompato per il 3-0 a tavolino di #JuventusNapoli Hanno insbbiato il caso #Suarez H… - GioGiachetti : RT @RubentusStyle: Dopo che una mandria di pecoroni hanno pompato per il 3-0 a tavolino di #JuventusNapoli Hanno insbbiato il caso #Suarez… - solonapoli24 : Dopo che una mandria di pecoroni hanno pompato per il 3-0 a tavolino di #JuventusNapoli Hanno insbbiato il caso… -