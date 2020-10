Brexit in stallo. UE chiede a Londra di sbrigarsi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nessuna schiarita all’orizzonte per la Brexit. La prima giornata del vertice europeo si chiude con un sostanziale nulla di fatto in merito alla questione della separazione della Gran Bretagna dall’UE e con un nuovo appello dei leader europei al Premier inglese Boris Johnson a fare presto. Londra, dal canto suo, si dice “delusa” dall’esito del vertice e minaccia di far saltare le trattative. La data del 15 ottobre era cruciale per far approvare l’accordo dal Parlamento britannico in tempo, ma le trattative proseguiranno comunque nelle settimane successive, nella speranza di giungere ad un accordo in extremis entro la scadenza insindacabile del 31 dicembre. Il rischio di un “no deal” è sempre presente. UE chiude a Londra di fare presto Il Consiglio ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nessuna schiarita all’orizzonte per la. La prima giornata del vertice europeo si chiude con un sostanziale nulla di fatto in merito alla questione della separazione della Gran Bretagna dall’UE e con un nuovo appello dei leader europei al Premier inglese Boris Johnson a fare presto., dal canto suo, si dice “delusa” dall’esito del vertice e minaccia di far saltare le trattative. La data del 15 ottobre era cruciale per far approvare l’accordo dal Parlamento britannico in tempo, ma le trattative proseguiranno comunque nelle settimane successive, nella speranza di giungere ad un accordo in extremis entro la scadenza insindacabile del 31 dicembre. Il rischio di un “no deal” è sempre presente. UE chiude adi fare presto Il Consiglio ...

