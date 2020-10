Atp Sardegna 2020, Musetti da urlo: Hanfmann battuto in due set, vola in semifinale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lorenzo Musetti batte Yannick Hanfmann in due set col punteggio di 6-2 6-4 e approda per la prima volta in carriera in una semifinale Atp. Al torneo Open di Sardegna 2020 il tennista toscano domina il primo set e nel secondo va in grande difficoltà, ma piazza una super rimonta sfruttando anche il – presunto – infortunio dell’avversario tedesco. Adesso in semifinale l’avversario sarà Djere. IL RACCONTO DEL MATCH – L’Illusionista di Carrara parte nel migliore dei modi già nel primo game in risposta e conquista subito il break di vantaggio, che viene confermato al servizio. Nel terzo game, lunghissimo, il tedesco va ancora in difficoltà e concede il 3-0 pesante all’italiano, che da qui in avanti è perfetto in ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lorenzobatte Yannickin due set col punteggio di 6-2 6-4 e approda per la prima volta in carriera in unaAtp. Al torneo Open diil tennista toscano domina il primo set e nel secondo va in grande difficoltà, ma piazza una super rimonta sfruttando anche il – presunto – infortunio dell’avversario tedesco. Adesso inl’avversario sarà Djere. IL RACCONTO DEL MATCH – L’Illusionista di Carrara parte nel migliore dei modi già nel primo game in risposta e conquista subito il break di vantaggio, che viene confermato al servizio. Nel terzo game, lunghissimo, il tedesco va ancora in difficoltà e concede il 3-0 pesante all’italiano, che da qui in avanti è perfetto in ...

