Atp San Pietroburgo 2020 | programma e orari semifinali sabato 17 ottobre

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco di sabato 17 ottobre per quanto riguarda l'Atp 500 di San Pietroburgo 2020. Ci siamo, è il momento delle due semifinali che andranno a decretare i due finalisti per questa edizione del torneo russo. In campo Rublev contro Wawrinka nella prima semifinale alle ore 13 sul centrale, che ospiterà anche lo scontro tra Coric e uno tra Khachanov e Bublik. CENTRE COURT dalle ore 13.00 – Rublev vs Wawrinka non prima delle ore 15.30 – Coric vs Khachanov o Bublik

