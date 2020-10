Alberto Matano commosso in diretta dopo quella notizia: “È un giorno triste, non c’è più…” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un lutto che ha sconvolto tutti, non solo il mondo della politica. E anche Alberto Matano, giornalista e conduttore tv, non ha potuto fare a meno di condividere la notizia in apertura dlela nuova puntata de La Vita in diretta. “Oggi è un giorno triste”, ha esordito l’ex mezzo busto del Tg quando è iniziato l’appuntamento quotidiano col contenitore di Rai1. Matano ha aperto la trasmissione condividendo con i telespettatori la notizia della morte di una persona a lui cara, la governatrice della Calabria (lui è calabrese, ndr) Jole Santelli morta improvvisamente nella notte a 51 anni. “Oggi è un giorno triste, voglio cominciare ricordando questa donna appassionata, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un lutto che ha sconvolto tutti, non solo il mondo della politica. E anche, giornalista e conduttore tv, non ha potuto fare a meno di condividere lain apertura dlela nuova puntata de La Vita in. “Oggi è un”, ha esordito l’ex mezzo busto del Tg quando è iniziato l’appuntamento quotidiano col contenitore di Rai1.ha aperto la trasmissione condividendo con i telespettatori ladella morte di una persona a lui cara, la governatrice della Calabria (lui è calabrese, ndr) Jole Santelli morta improvvisamente nella notte a 51 anni. “Oggi è un, voglio cominciare ricordando questa donna appassionata, ...

