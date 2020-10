10 Tecniche per realizzare zucche: semplici e veloci! (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il riciclo creativo è una tecnica che consente di dare nuova vita a degli oggetti che non si utilizzano più, e che molto probabilmente andrebbero buttati via. Ecco qualche fantastico spunto, per poter creare delle bellissime zucche, perfette per questo periodo autunnale. 1.Cartapesta Riciclando dei vecchi fogli di giornali e un po’ di colla vinilica, potete creare la cartapesta. Con questo fantastico materiale, da applicare sopra un palloncino, potrete realizzare una bellissima e velocissima zucca, completa di picciolo. Quando la cartapesta sarà completamente asciutta, potrete dipingere la vostra creazione con delle vernici acriliche. Fonte immagine 2.zucche di velluto Dopo aver formato le vostre zucche con la cartapesta, potete ricoprirle con del morbido velluto. Il risultato sarà ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il riciclo creativo è una tecnica che consente di dare nuova vita a degli oggetti che non si utilizzano più, e che molto probabilmente andrebbero buttati via. Ecco qualche fantastico spunto, per poter creare delle bellissime, perfette per questo periodo autunnale. 1.Cartapesta Riciclando dei vecchi fogli di giornali e un po’ di colla vinilica, potete creare la cartapesta. Con questo fantastico materiale, da applicare sopra un palloncino, potreteuna bellissima e velocissima zucca, completa di picciolo. Quando la cartapesta sarà completamente asciutta, potrete dipingere la vostra creazione con delle vernici acriliche. Fonte immagine 2.di velluto Dopo aver formato le vostrecon la cartapesta, potete ricoprirle con del morbido velluto. Il risultato sarà ...

emergenzavvf : Con qualche ferita, ma sano e salvo. Soccorso con tecniche speleo un ragazzo che, per recuperare il suo pallone, er… - marionisuno : RT @Eppichicca: Oggi vi racconto la storia di una donna che si chiama Lenna (Lena). Se lavorate nel campo dell'image analysis la conosceret… - assolavoro : Sai che è importante avere #competenze non tecniche per la tua carriera? Secondo le piattaforme più famose le compe… - IreneCafarelli : RT @parpinellivo: BRCA e tumore all’ovaio: da un naso elettronico per la diagnosi a nuove tecniche chirurgiche per la prevenzione, ecco le… - stefanogmonaco : RT @Eppichicca: Oggi vi racconto la storia di una donna che si chiama Lenna (Lena). Se lavorate nel campo dell'image analysis la conosceret… -

Ultime Notizie dalla rete : Tecniche per Investire in modo sicuro: tutte le tecniche per fare soldi nel 2020 Gallura Oggi