Verdi: contro assembramenti mezzi militari e turistici (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma – “A Roma e nel Lazio, assistiamo a un vero e proprio assalto alla diligenza, in particolare nelle ore di punta. E in un momento critico come quello attuale, in cui si registra il maggior numero di contagi di sempre, non possiamo accettare le scusanti di Raggi e Zingaretti, secondo cui dovrebbe essere il Governo, tramite apposito decreto, a risolvere la questione del trasporto pubblico: una verita’ del tutto parziale”. Cosi’ in un comunicato Nando Bonessio e Guglielmo Calcerano, co-portavoce dei Verdi del Lazio e di Roma ed esponenti di Europa Verde. “A Zingaretti e Raggi chiediamo di risolvere urgentemente la questione del trasporto pubblico, arruolando, tramite i prefetti, il parco mezzi dell’Esercito a costi sicuramente molto contenuti ma anche stipulando convenzioni regionali con le compagnie di pullman ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma – “A Roma e nel Lazio, assistiamo a un vero e proprio assalto alla diligenza, in particolare nelle ore di punta. E in un momento critico come quello attuale, in cui si registra il maggior numero di contagi di sempre, non possiamo accettare le scusanti di Raggi e Zingaretti, secondo cui dovrebbe essere il Governo, tramite apposito decreto, a risolvere la questione del trasporto pubblico: una verita’ del tutto parziale”. Cosi’ in un comunicato Nando Bonessio e Guglielmo Calcerano, co-portavoce deidel Lazio e di Roma ed esponenti di Europa Verde. “A Zingaretti e Raggi chiediamo di risolvere urgentemente la questione del trasporto pubblico, arruolando, tramite i prefetti, il parcodell’Esercito a costi sicuramente molto contenuti ma anche stipulando convenzioni regionali con le compagnie di pullman ...

micelnera : Alle elezioni i Verdi sono aumentati del 7,3%. Il Land vuole lottare contro la CO2. Il 94% ha votato di nuovo a sin… - arcigaypalermo : PALERMO SCENDE IN PIAZZA #DALLAPARTEDEIDIRITTI Per una legge efficace contro l’omolesbobitransfobia e la misoginia… - arcigaypalermo : PALERMO SCENDE IN PIAZZA #DALLAPARTEDEIDIRITTI Per una legge efficace contro l’omolesbobitransfobia e la misoginia… - MichelePucciar2 : @ninopaolucci @alexdandi Non so che match vedi tu dei pesi massimi allora. Oleinik è indietro perchè ha 42 anni ma… - sarahromano__ : AH HO SCOPERTO CHE L'EMOJI '???' HA GLI OCCHI AZZURRI MA NON QUELLI VERDI DIO CANE.. È RAZZISMO CONTRO GLI OCCHI VERDI. -

Ultime Notizie dalla rete : Verdi contro Verdi: contro assembramenti mezzi militari e turistici - RomaDailyNews RomaDailyNews Le lezioni on line per sovversivi: "Sabotate i simboli di ricchezza"

In nome dell'ecologismo, presi di mira Suv, monopattini e Coca Cola. I consigli: "Agisci di notte, lascia un biglietto" ...

La Commissione europea vuole edifici verdi. Al via la strategia per la ristrutturazione energetica

L’Europa punta all’efficienza energetica degli edifici. Lo fa attraverso una nuova strategia, lanciata ieri, che vuole migliorare le prestazioni energetiche di edifici, case, scuole, ospedali e uffici ...

In nome dell'ecologismo, presi di mira Suv, monopattini e Coca Cola. I consigli: "Agisci di notte, lascia un biglietto" ...L’Europa punta all’efficienza energetica degli edifici. Lo fa attraverso una nuova strategia, lanciata ieri, che vuole migliorare le prestazioni energetiche di edifici, case, scuole, ospedali e uffici ...