Unicredit, accordo con Pwc: più veloce l’iter per accedere al Superbonus 110% (Di giovedì 15 ottobre 2020) Unicredit, in prima linea in Italia sul fronte del Superbonus 110% che introduce agevolazioni fiscali con la possibilità di ottenere un credito di imposta del 110% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica e sismica degli immobili, ha stipulato un accordo con PwC TLS con l’obiettivo di rendere ancora più immediato l’iter per condomìni, privati e imprese che intendono usufruire dei vantaggi previsti dal Decreto Rilancio. Nel dettaglio, l’accordo tra Unicredit e PwC TLS prevede – attraverso una piattaforma tecnologica dedicata – un servizio di consulenza sugli aspetti tecnici e di natura fiscale per tutte le fasi del processo, finalizzato all’analisi e alla verifica della completezza e ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 ottobre 2020), in prima linea in Italia sul fronte delche introduce agevolazioni fiscali con la possibilità di ottenere un credito di imposta deldelle spese sostenute per la riqualificazione energetica e sismica degli immobili, ha stipulato uncon PwC TLS con l’obiettivo di rendere ancora più immediato l’iter per condomìni, privati e imprese che intendono usufruire dei vantaggi previsti dal Decreto Rilancio. Nel dettaglio, l’trae PwC TLS prevede – attraverso una piattaforma tecnologica dedicata – un servizio di consulenza sugli aspetti tecnici e di natura fiscale per tutte le fasi del processo, finalizzato all’analisi e alla verifica della completezza e ...

Gazzettadmilano : UniCredit: accordo con PwC per velocizzare l’iter per accedere ai vantaggi del Superbonus 110%. - MarcoSanguedol1 : RT @UniCredit_IT: #UniCredit4You: #UniCredit, in prima linea sul fronte del Superbonus 110%, ha stipulato un accordo con @PwC_Italia per re… - rsbk042 : RT @UniCredit_IT: #UniCredit4You: #UniCredit, in prima linea sul fronte del Superbonus 110%, ha stipulato un accordo con @PwC_Italia per re… - UniCredit_IT : #UniCredit4You: #UniCredit, in prima linea sul fronte del Superbonus 110%, ha stipulato un accordo con @PwC_Italia… - ASR192711 : RT @Fil_Biafora: Arrivata la fumata bianca del consiglio di amministrazione di #Unicredit all'accordo con Radovan #Vitek: il magnate ceco r… -

Ultime Notizie dalla rete : Unicredit accordo Unicredit, accordo con Pwc: più veloce l'iter per accedere al Superbonus 110% Il Denaro “Italia 2030”, per un futuro sostenibile: via al progetto Mise-Luiss Business School

Il Ministero dello Sviluppo Economico e Luiss Business School lanciano “Italia 2030”, un progetto di sistema che punta a supportare i decisori politici e gli stakeholder economici e sociali nella comp ...

Unicredit, accordo con Pwc: più veloce l’iter per accedere al Superbonus 110%

UniCredit, in prima linea in Italia sul fronte del Superbonus 110% che introduce agevolazioni fiscali con la possibilità di ottenere un credito di imposta del 110% delle spese sostenute per la riquali ...

Il Ministero dello Sviluppo Economico e Luiss Business School lanciano “Italia 2030”, un progetto di sistema che punta a supportare i decisori politici e gli stakeholder economici e sociali nella comp ...UniCredit, in prima linea in Italia sul fronte del Superbonus 110% che introduce agevolazioni fiscali con la possibilità di ottenere un credito di imposta del 110% delle spese sostenute per la riquali ...