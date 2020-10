Spezia, Meluso: “Salvezza? Sarà dura, ma ci proveremo con determinazione fino alla fine” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il direttore tecnico dello Spezia Mauro Meluso ha parlato ai microfoni di Lady Radio in vista del prossimo impegno dei liguri, contro la Fiorentina nel match valido per la quarta giornata di Serie A 2020/2021. “Anche se non sarà semplice, faremo di tutto per salvarci e combatteremo con determinazione fino alla fine. Purtroppo le società consolidate hanno dei vantaggi oggettivi già in partenza. Covid-19? E’ un problema che interessa tutti, ma specialmente una neopromossa. In particolare se a risultare positivo è un giocatore titolare come Marchizza“. Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il direttore tecnico delloMauroha parlato ai microfoni di Lady Radio in vista del prossimo impegno dei liguri, contro la Fiorentina nel match valido per la quarta giornata di Serie A 2020/2021. “Anche se non sarà semplice, faremo di tutto per salvarci e combatteremo confine. Purtroppo le società consolidate hanno dei vantaggi oggettivi già in partenza. Covid-19? E’ un problema che interessa tutti, ma specialmente una neopromossa. In particolare se a risultare positivo è un giocatore titolare come Marchizza“.

