“Si è messo a piangere?!” Cartabianca | la Berlinguer di sasso davanti al suo ospite in lacrime

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Si è commosso Massimo Cacciari in diretta asincere e cariche di dolore, come ha spiegato lo stesso filosofo. Perché di fronte alla disperazione di donne e uomini sul punto di perdere il lavoro non si può rimanere impassibili. “Sì, lo avete visto, no? Mi sono commosso. E allora? Dov’ è la sorpresa?”, ha spiegato Cacciari parlando a La Stampa. È lo stesso filosofo a raccontare cosa gli ha provocato quella inaspettata reazione: l’emergenza coronavirus che si abbatte con la forza di uno tsunami sull’economia e sul lavoro. Come sappiamo tutti il momento è complicato e potrebbe ulteriormente aggravarsi. Per questo Cacciari indica quale potrebbe essere la strada per uscire dal momento buio: una patrimoniale. Perché i sacrifici devono essere divisi fra ...