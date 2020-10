RomaSposa | rivedere regola numero partecipanti a matrimoni

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott. (Labitalia) - A poche ore dall'entrata in vigore del nuovo dpcm, il mondo deiè entrato in agitazione, al punto di indurre gli organizzatori di-salone internazionale della sposa a farsi parte in causa per chiedere un intervento del presidente del consiglio e delle istituzioni, affinché possa essere rivista lache consente una partecipazione massima di 30 persone alle cerimonie, tra cui appunto i, la manifestazione internazionale del settore che ogni anno accoglie oltre 45 mila visitatori, rappresenta più di 300 espositori per 2000 brand di caratura nazionale e internazionale. Aziende di oltre 20 categorie merceologiche che muovono un fatturato annuo di circa 8 miliardi di euro in tutto il comparto del wedding e che ...