“O mi dai soldi o dico che mi hai violentata”: 50enne minacciato e ricattato da una prostituta (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un uomo di 50 anni, originario di Treviso, è stato minacciato e ricattato da una prostituta: “O mi dai soldi o dico a tutti che mi hai violentata”. L’uomo ha denunciato il fatto alla polizia, lei è finita a processo. Una disavventura che è costata 100 euro a un uomo di 50 anni trevigiano, ma … L'articolo “O mi dai soldi o dico che mi hai violentata”: 50enne minacciato e ricattato da una prostituta proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un uomo di 50 anni, originario di Treviso, è statoda una: “O mi daia tutti che mi hai violentata”. L’uomo ha denunciato il fatto alla polizia, lei è finita a processo. Una disavventura che è costata 100 euro a un uomo di 50 anni trevigiano, ma … L'articolo “O mi daiche mi hai violentata”:da unaproviene da www.meteoweek.com.

levrierog : @ZZiliani Se ne ha parlato è perché pressato dai soci. Gente che mette i soldi. Gente che non li vuole perdere. C… - Davide19N26 : RT @Sissylla3: Raga va bene tutto ma donare soldi per umiliare qualcuno no dai..tanto che è lui il comodino lo scoprirà quando uscirà. piu… - CordioliMirco : RT @mgmaglie: Ma la @msgelmini ancora con questa storia farlocca del #Mes? Per strategie concrete c'erano i soldi e c'e' stato tempo dai pr… - Sissylla3 : Raga va bene tutto ma donare soldi per umiliare qualcuno no dai..tanto che è lui il comodino lo scoprirà quando usc… - MauriNewWorld : RT @BK63805720: @8020Tizio @BacciGloria @eretico_l @SmitArianna @MauriNewWorld @Alessandra1605 @laperlaneranera @lisargadata @MinervaMcGran… -

Ultime Notizie dalla rete : dai soldi Maggioranza Arena: dai soldi "faraonici" per il Natale al rischio di non mangiare il panettone? | NewTuscia “O mi dai soldi o dico che mi hai violentata”: 50enne minacciato e ricattato da una prostituta

Un uomo di 50 anni, originario di Treviso, è stato minacciato e ricattato da una prostituta: “O mi dai soldi o dico a tutti che mi hai violentata”. L’uomo ha denunciato il fatto alla polizia, lei è ...

Sanità, serve maxi-piano: ecco perchè l’Italia dirà sì al MES

Abbiamo un bisogno drammatico di risorse da mettere nel sistema economico, soldi praticamente gratis ... l’Italia ha bisogno di migliorare il proprio sistema sanitario, che ha dato un’ottima prova nel ...

Un uomo di 50 anni, originario di Treviso, è stato minacciato e ricattato da una prostituta: “O mi dai soldi o dico a tutti che mi hai violentata”. L’uomo ha denunciato il fatto alla polizia, lei è ...Abbiamo un bisogno drammatico di risorse da mettere nel sistema economico, soldi praticamente gratis ... l’Italia ha bisogno di migliorare il proprio sistema sanitario, che ha dato un’ottima prova nel ...