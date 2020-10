MTV EMAS 2020 | chi salirà sul palco?

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Sono stati annunciati i primi artisti che vedremo esibirsi suldegli MTV. Ad ora, quindi, sappiamo che potremo vedere: SAM SMITH, MALUMA, DOJA CAT, ZARA LAON E YUNGBLUD. MTV: i nomi degli artisti Finalmente iniziano ad arrivare i nomi dei primi artisti che potremo vedere suldegli MTV. Tra questi compaiono Sam Smith, Maluma, Doja Cat, YUNGBLUD e Zara Larsson, artisti di grandissima fama. Il programma, che in Italia sarà trasmesso da MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV) andrà in onda domenica 8 novembre. San Smith Cantante e artista, Sam Smith, ha già vinto tantissimi premi e parteciperà agli MTV...