Mattarella: “In Italia l’occupazione femminile è troppo bassa” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il presidente Mattarella riceve al Quirinale le vincitrici del Premio Maria Bellisario. ROMA – Il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale le vincitrici del Premio Maria Bellisario. Nel suo discorso il Capo dello Stato ha ricordato come “l’occupazione in Italia è troppo bassa. Si tratta di un fatto inconcepibile e paradossale per un Paese che fa parte del G7“. L’inquilino del Quirinale si è soffermato sul ruolo delle donne durante la pandemia: “Sono state in prima fila nei mesi del lockdown e comunque nei mesi che hanno fatto seguito vi è stato un gran numero di donne. In alcuni settori anche prevalente“. Mattarella: “Inconcepibili i numeri sull’occupazione femminile” Nel suo intervento il ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il presidentericeve al Quirinale le vincitrici del Premio Maria Bellisario. ROMA – Il presidenteha ricevuto al Quirinale le vincitrici del Premio Maria Bellisario. Nel suo discorso il Capo dello Stato ha ricordato come “l’occupazione inbassa. Si tratta di un fatto inconcepibile e paradossale per un Paese che fa parte del G7“. L’inquilino del Quirinale si è soffermato sul ruolo delle donne durante la pandemia: “Sono state in prima fila nei mesi del lockdown e comunque nei mesi che hanno fatto seguito vi è stato un gran numero di donne. In alcuni settori anche prevalente“.: “Inconcepibili i numeri sull’occupazione” Nel suo intervento il ...

repubblica : Mattarella, l'occupazione femminile in Italia è troppo bassa: 'Inconcepibile e paradossale per un Paese del G7' - Agenzia_Ansa : Il presidente Mattarella ha ringraziato il governo per il lavoro fatto sinora sul Recovery fund spronando a mettere… - pdnetwork : 'Una libertà rivendicata o anche soltanto praticata in maniera esclusiva non sarebbe tale, sarebbe una richiesta di… - fransiska197015 : @Adnkronos Perchè il presidente Mattarella si meraviglia ? Nessun governo finora ha fatto una politica seria a fav… - MaCriHeller : @DonatellaBucci @marisavillani Trump è un pazzo pericoloso cara signora , un malato megalomane in pieno delirio di… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella “In Coronavirus: Furlan, 'grazie a Mattarella che ha ricordato generosità anziani' Affaritaliani.it