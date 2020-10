Mancini difende Immobile | «Segnerai il gol decisivo contro la Polonia»

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Robertoha preso ancora una volta le difese di Ciro, subissato di insulti dopo la brutta proval’Olanda Roberto, ct dell’Italia, ha preso le difese di Cirodopo la brutta prova dell’attaccantel’Olanda. Questo il messaggio del tecnico pubblicato su i suoi canali social. «Ciroil gollae questo vale per tutti i nostri attaccanti. Forza Italia». @ciroi gollae questo vale per tutti i nostri attaccanti forza italia 🇮🇹💪🏽💪🏽 — ...

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Mancini difende ancora Immobile: 'Segnerai il gol decisivo contro la Polonia' - TuttoMercatoWeb : Mancini difende ancora Immobile: 'Segnerai il gol decisivo contro la Polonia' - iljackmora : ???? #Italia, #Florenzi difende #Immobile: 'Qui lo trattano come l'ultimo dei Mohicani' ???? #ItaliaOlanda #RaiSport… - infoitsport : Mancini: 'Passiamo noi'. Florenzi difende Immobile - zazoomblog : Mancini: Vinciamo il girone. Florenzi difende Immobile - #Mancini: #Vinciamo #girone. #Florenzi -

Ultime Notizie dalla rete : Mancini difende

Fantacalcio: flashnews sulle ultime dai campi di allenamento delle squadre di Serie A verso la quarta giornata di campionato ...Controlla la tua casella email per confermare la tua iscrizione. Romamania: Pellegrini come Barella, in Nazionale è un altro. Fonseca, è ora di cambiargli ruolo!