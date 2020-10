Lopalco: «Più lontano si è dall’ospedale, meglio si vive: ma servono più medici e infermieri, usiamo il Mes» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 15 ottobre (Italia/Mondo)Il professor Pier Luigi Lopalco, adesso, parla da politico. oltre che da esperto sull’emergenza sanitaria. Assessore designato alla Sanità della Regione Puglia e consulente scientifico della task force sul Coronavirus, mette tutti in guardia: «C’è bisogno di personale e tecnologie e con il Mes possiamo farlo» dice a Il Messaggero. «Ci siamo resi conto che rivoluzionare la sanità in Italia è un’impellenza, dobbiamo puntare da subito alla deospedalizzazione del sistema, quindi dobbiamo creare un’alternativa al ricovero». L’obiettivo di Lopalco è quello di ridurre il ricorso all’ospedale, ricoverando i pazienti solo in casi «impossibili da trattare al di fuori» delle strutture sanitarie. ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 15 ottobre (Italia/Mondo)Il professor Pier Luigi, adesso, parla da politico. oltre che da esperto sull’emergenza sanitaria. Assessore designato alla Sanità della Regione Puglia e consulente scientifico della task force sul Coronavirus, mette tutti in guardia: «C’è bisogno di personale e tecnologie e con il Mes possiamo farlo» dice a Il Messaggero. «Ci siamo resi conto che rivoluzionare la sanità in Italia è un’impellenza, dobbiamo puntare da subito alla deospedalizzazione del sistema, quindi dobbiamo creare un’alternativa al ricovero». L’obiettivo diè quello di ridurre il ricorso all’ospedale, ricoverando i pazienti solo in casi «impossibili da trattare al di fuori» delle strutture sanitarie. ...

