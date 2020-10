Invalida al 100% | ma dichiarata ‘abile’ al lavoro | l’assurda storia di una 58enne di Pomezia in ‘lotta’ con l’Inps e la Asl

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Un’odissea che dura da anni e alla quale Chiara (nome di fantasia) non riesce a venire a capo. Chiara è unadiche soffre di gravi e incurabili patologie ma che, per assurdo, secondo L’Inps non avrebbe diritto al certificato di inabilità al. Laquindi, secondo l’Inps, nonostante i suoi disturbi cronici e le sue disabilità permanenti dovrebbe continuare a recarsi ancora sul posto di. Chiara ha chiesto aiuto alla nostra Redazione, affinché la sua voce possa finalmente essere ascoltata dalle istituzioni e dagli enti che, da anni, le negano i suoi diritti. Ecco la sua: “Vorrei raccontare le mie vicissitudini con le istituzioni: sono una donnaal ...