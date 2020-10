In Calabria si torna al voto entro due mesi

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 15 ottobre 2020) La morte improvvisa della presidente dellaJole Santelli comporta un ritorno anticipato alle urnedue. L’articolo 33 comma 6 dello Statuto regionale calabrese recita così: “Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del Presidente”. Non vengono chiariti i tempi, ma ci pensa la legge che regolamenta le elezioni regionali pubblicata in Gazzetta ufficiale.L’articolo 7 spiega che “in caso di morte, impedimento permanente accertato dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, o decadenza del Presidente della Regione, all’elezione del nuovo presidente e della nuova giunta si procede ...