Il Paradiso delle signore spoiler 16 ottobre: Marta riceve una notizia inaspettata (Di giovedì 15 ottobre 2020) L'ultima puntata della settimana della soap opera di Rai 1 Il Paradiso delle signore, quella di venerdì 16 ottobre, vedremo che l'incontro tra Roberta e Marcello sarà un vero disastro. La fanciulla si confiderà con le sue amiche in merito al triste epilogo che ha preso la serata. Al grande magazzino, intanto, si darà luogo ai preparativi per il servizio fotografico che vede come protagonista Adelaide. Marta, invece, riceverà una notizia inaspettata che la lascerà senza parole. spoiler 16 ottobre: ottime notizie per Umberto Nella puntata del 16 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Roberta si ...

