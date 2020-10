Il medico Claudio Benedetti stroncato da un malore sott’acqua (Di giovedì 15 ottobre 2020) E’ morto Claudio Benedetti, 66 anni, medico di famiglia e sportivo. Claudio Benedetti, in gioventù, aveva giocato a pallavolo ed aveva conquistato l’argento alle finali nazionali dei Giochi della Gioventù, nel 1969. Il 66enne sarebbe morto per un malore sott’acqua durante alcune immersioni da sub a Ustica. Muore sott’acqua per una fatale immersione Claudio Benedetti, durante … L'articolo Il medico Claudio Benedetti stroncato da un malore sott’acqua proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 15 ottobre 2020) E’ morto, 66 anni,di famiglia e sportivo., in gioventù, aveva giocato a pallavolo ed aveva conquistato l’argento alle finali nazionali dei Giochi della Gioventù, nel 1969. Il 66enne sarebbe morto per unsott’acqua durante alcune immersioni da sub a Ustica. Muore sott’acqua per una fatale immersione, durante … L'articolo Ilda unsott’acqua proviene da www.meteoweek.com.

adolar41744618 : @Tweet_for_News @borghi_claudio @Albertine2412 Dispositivi medico ospedalieri usati fuori contesto da chi, per ovvi… - adolar41744618 : @Tweet_for_News @borghi_claudio @Albertine2412 È profondamente inutile: sono state progettate per essere usate per… - claudio_2022 : Pescatori italiani in Libia, imbarazzante Di Maio: “Serve basso profilo, ho chiesto aiuto alla Russia” Serve un… - librigratis : @Matalalega @borghi_claudio @Giampamar1 @FPanunzi Però il guaio l'ha combinato l'OMS per prima con Mascherine no/ma… - claudio_2022 : Coronavirus: “I tamponi sono inaffidabili”. Medico di base accusa il Governo. -