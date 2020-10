Il Gf Vip tra intese e litigi | cosa ci aspetta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Crisi, silenzi,, è successo di tutto in questi giorni al Gf Vip. Le nomination hanno scardinato un equilibrio fragile a la “volemose bene” e gli inquilini si sono spaccati in due. Da una parte la stanza “arancione”: Pierpaolo, Elisabetta, Enock, Dayane, Matilde, Andrea. Dall’altra quella “blu”: Tommaso, Stefania, Maria Teresa, Guenda. Outsider: La Contessa, Adua e Massimiliano, che al momento rimangono nel limbo. Discorso a parte per Oppini, che inizialmente ha cercato di barcamenarsi tra i gruppi. Una nomination tutta al femminile quella decisa lunedì: Guenda, Stefania e Matilde. Una decisione che ha visto la figlia di Maria Teresa Ruta votata all’unanimità, praticamente, dopo averla accusata di essere un “comodino”, come da Twitter nomea ormai ripresa anche dagli stessi Autori. ...