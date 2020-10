Giappone, Seto choc Sospeso per adulterio (Di giovedì 15 ottobre 2020) Squalificato per adulterio. È quello che è capitato al quattro volte campione del mondo di nuoto Giapponese Daiya Seto, 26 anni, che dovrà star fermo fino alla fine dell'anno dopo che un settimanale ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Squalificato per. È quello che è capitato al quattro volte campione del mondo di nuotose Daiya, 26 anni, che dovrà star fermo fino alla fine dell'anno dopo che un settimanale ...

